NYP: жительнице США ампутировали все конечности после поедания тилапии

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В штате Калифорния в США женщине пришлось ампутировать руки и ноги после того, как она употребила в пищу рыбу, содержавшую смертельно опасные бактерии. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники, близкие к произошедшему.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

40-летняя Лаура Барахас оказалась на операционном столе в четверг, 14 сентября. Медики отметили, что без своевременного хирургического вмешательства пациентка могла бы погибнуть.

"Врачи ввели её в медикаментозную кому. Пальцы у неё были чёрные, ноги чёрные, нижняя губа чёрная. У неё был полный сепсис, отказали почки", — рассказала изданию подруга пострадавшей.

Позднее было установлено, что причиной произошедшего стала съеденная женщиной тилапия, внутри которой содержались бактерии Vibrio vulnificus. Они также известные как вибрионы, которые способны разлагать ткани человеческого организма. Медики подчеркнули, что эти бактерии представляют чрезвычайно высокую опасность, и почти каждый инфицированный ими человек умирает.

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