Американские учёные выяснили, как можно бороться с сексомнией, которая проявляется в сексуальной активности во время сна. Исследование опубликовано в журнале Sleep Medicine.
Люди, страдающие от таких психических расстройств, иногда способны ходить во время сна, заниматься сексом, принимать пищу и даже управлять автомобилем. Специалисты из Северо-Западного университета предлагают лечение этого недуга с помощью психотерапии и гипноза.
Анализ 72 научных исследований, проведённых разными экспертами с 1909 по 2023 год, подтвердил эффективность таких методов, как когнитивно-поведенческая психотерапия, гипноз, соблюдение правил гигиены сна и пробуждение пациента планомерно перед тем временем, когда у него чаще всего возникают эпизоды сексомнии.
Учёные пришли к выводу, что для определения наиболее эффективных методов лечения парасомний и разработки рекомендаций по их терапии требуются рандомизированные контролируемые исследования.
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