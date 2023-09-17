Sleep Medicine: в США нашли метод борьбы с сексуальным лунатизмом

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные выяснили, как можно бороться с сексомнией, которая проявляется в сексуальной активности во время сна. Исследование опубликовано в журнале Sleep Medicine.

Фото: artroline.ru

Люди, страдающие от таких психических расстройств, иногда способны ходить во время сна, заниматься сексом, принимать пищу и даже управлять автомобилем. Специалисты из Северо-Западного университета предлагают лечение этого недуга с помощью психотерапии и гипноза.

Анализ 72 научных исследований, проведённых разными экспертами с 1909 по 2023 год, подтвердил эффективность таких методов, как когнитивно-поведенческая психотерапия, гипноз, соблюдение правил гигиены сна и пробуждение пациента планомерно перед тем временем, когда у него чаще всего возникают эпизоды сексомнии.

Учёные пришли к выводу, что для определения наиболее эффективных методов лечения парасомний и разработки рекомендаций по их терапии требуются рандомизированные контролируемые исследования.

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