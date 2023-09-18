Под Иркутском сбежал заключённый, судимый за несколько убийств

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Иркутской области заключённый в возрасте 49 лет сбежал из колонии в день своего предполагаемого освобождения. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Фото: мвд.рф

Согласно данным источника, мужчина ушёл из Исправительной колонии №19 (ИК-19) в посёлке Марково рано утром. Он провёл в заключении 20 лет и должен был через несколько часов выйти по условно-досрочному освобождению.

Впервые его осудили на пять лет за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. В 1997 году он вышел на свободу, но в 2003 году снова приговорён к 22 годам по нескольким статям Уголовного кодекса РФ, включая участие в расправах над двумя или более лицами по заказу, разбой, хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Полиция и правоохранительные органы всех регионов, включая место рождения беглеца в городе Зима, получили информацию о побеге. За данное действие ему теперь грозит ещё четыре года тюремного заключения.

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