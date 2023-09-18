Подростки жестоко избили инвалида в Югре за то, что он случайно повздорил с девушками

2:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Резонансное избиение инвалида второй группы, 18-летнего Сергея Сокольского в Нижневартовске вызвало общественный резонанс. Произошедшее было записано на видео и опубликовано в пабликах города. Несколько подростков в возрасте от 12 до 19 лет нанесли молодому человеку удары, заставив его стать на колени и извиниться.

Фото: мвд.рф

Изначально конфликт начался после того, как Сокольский повздорил с двумя девушками-подростками. Те бросили в него камень. Парень сделал то же самое в ответ, случайно попал в школьницу, а потом извинился, но девушки рассказали друзьям, которые решили проучить его. Они заманили его в квартиру и избили.

Поскольку все проживали в одном микрорайоне и хорошо знали друг друга, Сергея пригласили в квартиру одного из молодых людей, представляя это как "вписку" или вечеринку с ночёвкой. Однако вместо обещанного веселья парня ожидало унижение и избиение. Подростки пригрозили, что Сергея ждёт очередная расправа, если он расскажет кому-то о случившемся, пишет РИА Новости.

Согласно утверждениям жителей района, Сергей не первый, кого агрессивная толпа вынуждала извиняться на коленях. По их словам, ранее подобную "процедуру" якобы из-за конфликта со школьницами прошли как минимум ещё двое ребят. Всё происходящее подростки записывали на телефоны и публиковали в социальных сетях.

Правоохранительные органы начали расследование и возбудили уголовное дело по статье "Истязание, совершённое группой лиц". Следователям предстоит установить роли каждого участника и определить меру пресечения. Если вину подтвердят, нападавшим грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

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