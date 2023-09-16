Тела трех младенцев были обнаружены в подвале жилого дома в деревне Черники, расположенной в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, как сообщает РИА Новости.
"Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных", — гласит официальное сообщение.
Отмечается, что в рамках этого дела были задержаны два человека: 54-летний мужчина, являющийся по крайней мере отцом одного из новорожденных, и 20-летняя дочь этого мужчины, которая также оказалась матерью одного из погибших младенцев.
Согласно информации от СМИ, в настоящее время в доме работают полицейские криминалисты, и женщине уже предъявлены обвинения в убийстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.