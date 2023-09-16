В Польше в подвале жилого дома полиция обнаружила тела трех младенцев

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тела трех младенцев были обнаружены в подвале жилого дома в деревне Черники, расположенной в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, как сообщает РИА Новости.

Фото: мвд.рф

"Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных", — гласит официальное сообщение.

Отмечается, что в рамках этого дела были задержаны два человека: 54-летний мужчина, являющийся по крайней мере отцом одного из новорожденных, и 20-летняя дочь этого мужчины, которая также оказалась матерью одного из погибших младенцев.

Согласно информации от СМИ, в настоящее время в доме работают полицейские криминалисты, и женщине уже предъявлены обвинения в убийстве.

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