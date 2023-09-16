Убийцу военнослужащего Дмитрия Терзи, который приехал в Екатеринбург на похороны брата, задержали. Преступником оказался другой военнослужащий, 19-летний контрактник Степан Н. Он сознался. Об этом сообщает E1.RU.
Источник в военном городке рассказал изданию, что Дмитрий 11 сентября выпил и уснул на лавочке, к нему подошёл парень и силой забрал телефон. Затем он стал требовать его разблокировать и передать пароли от мобильного банка. Дмитрий отказался. Контрактник стал его жестоко избивать.
Полиция нашла свидетелей и задержала подозреваемого. Степан также должен был скоро улететь на СВО.
Военному грозит солидный срок за умышленный тяжкий вред здоровью, приведший к смерти (ч. 4 ст.111 УК РФ).
Ранее в Волгограде участника СВО задержали за жестокое убийство безработного в центре города.
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