Забившим до смерти участника СВО в Екатеринбурге оказался 19-летний контрактник

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Убийцу военнослужащего Дмитрия Терзи, который приехал в Екатеринбург на похороны брата, задержали. Преступником оказался другой военнослужащий, 19-летний контрактник Степан Н. Он сознался. Об этом сообщает E1.RU.

Фото: facebook.com

Источник в военном городке рассказал изданию, что Дмитрий 11 сентября выпил и уснул на лавочке, к нему подошёл парень и силой забрал телефон. Затем он стал требовать его разблокировать и передать пароли от мобильного банка. Дмитрий отказался. Контрактник стал его жестоко избивать.

Полиция нашла свидетелей и задержала подозреваемого. Степан также должен был скоро улететь на СВО.

Военному грозит солидный срок за умышленный тяжкий вред здоровью, приведший к смерти (ч. 4 ст.111 УК РФ).

Ранее в Волгограде участника СВО задержали за жестокое убийство безработного в центре города.

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