СКР разбирается в причинах инцидента с оставленным без внимания в бассейне ребёнком в Липецке

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Липецке начали уголовное расследование случая предоставления услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, в частной сауне, где чуть не утонул четырёхлетний ребенок. Правобережное отделение МВД Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбудило уголовное дело в связи с оказанием услуг, нарушающих нормы безопасности, что привело к нанесению вреда здоровью четырёхлетнего ребенка (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Фото: openverse.org

По данным следствия, 8 сентября во время посещения частной сауны в Липецке маленький мальчик упал в бассейн, наполненный водой, сообщает Gorod48. Состояние ребенка было тяжёлым, его госпитализировали в реанимацию областной детской больницы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств этого случая, а также устанавливается степень тяжести полученных ребенком повреждений.

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