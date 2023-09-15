Житель Красноярского края убил рукояткой от топора шестилетнюю девочку

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По факту убийства шестилетней девочки мужчиной в Красноярском крае возбждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный главк СК.

Фото: wikimedia.org

По версии следствия, в четверг вечером в деревне Тагара к подозреваемому в дом пришла соседка с шестилетней дочерью. В нетрезвом виде мужчина заявил, что девочка ему мешает.

Затем он вышел на веранду дома, взял рукоять от топора и, не высказывая угроз, без причин начал наносить удары девочке по голове. Женщина пыталась оттолкнуть напавшего и прикрыть собой ребёнка, однако он стал бить и её. Девочка скончалась при доставлении в больницу.

В настоящее время подозреваемый в совершении жестокого преступления задержан и будет допрошен в ближайшее время. В Следкоме добавили, что мужчина мог находиться под воздействием наркотических веществ.

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