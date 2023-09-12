Жителю Амурской области вынесен приговор за транспортировку 380 кг черной икры

1:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес приговор в уголовном деле, касающемся 54-летнего жителя Амурской области. Его признали виновным по статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и перевозка частей и производных особо ценных водных биологических ресурсов). Эту информацию сообщает ДВ-РОСС, ссылаясь на прокуратуру Хабаровского края.

Фото: openverse

Суд установил, что в октябре прошлого года обвиняемый вместе со своей сожительницей, находясь в городе Комсомольске-на-Амуре, приобрели у местного жителя икру амурского осетра и калугу в объеме более 380 килограммов и более 6 килограммов амурского осетра, сообщает ДВ-РОСС. Владивосток. После этого они заключили договор с водителем грузовика, не осведомленным о незаконной природе и содержании груза, о перевозке приобретенных товаров в город Хабаровск. После получения икры и частей рыбы в Хабаровске, сожители загрузили их в автомобиль, но были задержаны сотрудниками Пограничной службы Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по дороге "Хабаровск-Чита".

Суд вынес приговор основному обвиняемому в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщине было назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также она должна уплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Государственное обвинение в этом деле поддержано прокуратурой Краснофлотского района г. Хабаровска. Уголовное дело в отношении лица, у которого была приобретена икра и части осетра, находится на рассмотрении в суде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Хабаровском крае изъято сто семьдесят килограммов черной икры