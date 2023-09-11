Голубев: под Ростовом психически нездоровый подросток ранил ножом четверых человек в школе

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня утром в Ростовской области в хуторе Красный Десант Неклиновского района 15-летний подросток в маске пытался "прорваться" в школу и ранил ножом четыре человека, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Фото: openverse.org

Согласно данным, ЧП произошло ранним утром. Пострадали четверо взрослых.

"15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы", — говорится в сообщении Голубева.

По информации губернатора, подросток страдает психическим заболеванием. Состояние получивших ранения — лёгкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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