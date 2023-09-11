SHOT: сибиряк нечаянно убил умственно отсталого мальчика во время заготовки дров

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Черепановском районе Новосибирской области заготовка дров на зиму закончилась трагедией. 29-летний мужчина взял с собой в лес 14-летнего сына своей коллеги. На голову мальчика рухнула огромная ветка.

Фото: Дмитрий Плотников, Pravda.Ru

Согласно информации, сибиряк пилил сухостой, а школьник складывал дрова. В какой-то момент мужчина не заметил, что мальчик "зазевался", и в результате на голову подростка рухнула тяжёлая ветка.

"Бедняга умер на месте до приезда скорой. Известно, что погибший учился в спецшколе из-за умственной отсталости", — передаёт SHOT.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Он находится под подпиской о невыезде.

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