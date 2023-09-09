14-летний подросток из ХМАО решил свести счёты с жизнью из-за того, что понравившаяся ему девушка не захотела с ним встречаться. Об инциденте сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Школьник из Урая во время онлайн-игры познакомился с девушкой, живущей в Новокузнецке. Парень понял, что неравнодушен к своей интернет-знакомой, ребята начали общаться. Однако потом девушка сообщила, что бросает молодого человека.
Школьник так сильно был расстроен, что принял решение свести счёты с жизнью. Однако довести самоубийство до конца у него не вышло, и он позвонил в скорую помощь.
Сейчас школьник находится под наблюдением медиков и уже гораздо лучше себя чувствует.
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