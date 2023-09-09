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Школьник из ХМАО пытался покончить с собой из-за бросившей его девушки

0:47
Происшествия

14-летний подросток из ХМАО решил свести счёты с жизнью из-за того, что понравившаяся ему девушка не захотела с ним встречаться. Об инциденте сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Школьник из ХМАО пытался покончить с собой из-за бросившей его девушки
Фото: Openverse

Школьник из Урая во время онлайн-игры познакомился с девушкой, живущей в Новокузнецке. Парень понял, что неравнодушен к своей интернет-знакомой, ребята начали общаться. Однако потом девушка сообщила, что бросает молодого человека.

Школьник так сильно был расстроен, что принял решение свести счёты с жизнью. Однако довести самоубийство до конца у него не вышло, и он позвонил в скорую помощь.

Сейчас школьник находится под наблюдением медиков и уже гораздо лучше себя чувствует.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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