Школьник из ХМАО пытался покончить с собой из-за бросившей его девушки

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

14-летний подросток из ХМАО решил свести счёты с жизнью из-за того, что понравившаяся ему девушка не захотела с ним встречаться. Об инциденте сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Фото: Openverse

Школьник из Урая во время онлайн-игры познакомился с девушкой, живущей в Новокузнецке. Парень понял, что неравнодушен к своей интернет-знакомой, ребята начали общаться. Однако потом девушка сообщила, что бросает молодого человека.

Школьник так сильно был расстроен, что принял решение свести счёты с жизнью. Однако довести самоубийство до конца у него не вышло, и он позвонил в скорую помощь.

Сейчас школьник находится под наблюдением медиков и уже гораздо лучше себя чувствует.

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