В ХМАО сотрудник МВД тайно прописал 8 мигрантов в квартире своей коллеги

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении инспектора отдела по миграции МВД, который якобы тайно прописал семью мигрантов из восьми человек в квартире своего коллеги из ГИБДД, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: мвд.рф

По данным канала, 31-летний Денис, который работает техником в ГИБДД, несколько лет назад приобрел новостройку, недавно решил прописать бабушку своей жены в этой квартире. Однако при попытке сделать это в паспортном столе ему отказали, сказав, что в квартире уже прописана другая семья мигрантов с фамилией Азатовы. Денис начал искать объяснение этой ситуации.

Выяснилось, что в апреле 2022 года сотрудница МВД из отдела по работе с иностранными гражданами помогла этой семье мигрантов, подделав данные в официальных документах. Спустя два месяца она ушла на пенсию. Правоохранительные органы уже установили местонахождение этой сотрудницы и она может быть подвергнута уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением и подделку документов.

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