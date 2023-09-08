Отец погибшей на Урале школьницы рассказал, что в её телефоне нашли фотографии

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Загадочная погибшая в августе школьница из Каменска-Уральского перед смертью пыталась сделать снимок. О том, что нашли в телефоне 16-летней Даны, рассказал её отец в интервью "Четвёртому каналу".

Фото: Пресс-служба ЯRUS

В памяти телефона были найдены фотографии, которые девочка сделала перед своей гибелью. Отец также выразил уверенность, что убийство совершил велосипедист, которого удалось отследить по камерам.

Он ехал за ней в тот вечер, позже потащил в лес, а когда она начала кричать, заткнул ей рот и нос, заявил родитель.

При этом сам велосипедист, который задержан по подозрению в совершении преступления, настаивает что не убивал школьницу. Он утверждает, что она сама легла в овраг, после чего он забрал её телефон и скрылся. На теле девушки не было обнаружено следов насилия.

Ранее источник сообщил, что в крови погибшей нашли высокое содержание кофеина. Это может быть связано с энергетиками, которые она в тот день употребляла.

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