В деле о загадочной смерти 16-летней школьницы из Каменска-Уральского Свердловской области появилась зацепка, способная пролить свет на причину трагедии. В крови девочки нашли очень высокую концентрацию кофеина. Об этом пишет Е.1 со ссылкой на источник.
"Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда её нашли мёртвой", — заявил собеседник издания.
Ранее в программе Андрея Малахова на канале "Россия 1" рассматривалась версия, что девочка скончалась из-за большого количества выпитых энергетиков. Школьница отправляла своей видео подруге, на которых выпивает три банки напитка.
Также накануне стало известно, что обвиняемый в убийстве девочки велосипедист прошёл полиграф и сознался в краже телефона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба