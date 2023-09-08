В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского нашли высокое содержание кофеина

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В деле о загадочной смерти 16-летней школьницы из Каменска-Уральского Свердловской области появилась зацепка, способная пролить свет на причину трагедии. В крови девочки нашли очень высокую концентрацию кофеина. Об этом пишет Е.1 со ссылкой на источник.

Фото: https://pbs.twimg.com/

"Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда её нашли мёртвой", — заявил собеседник издания.

Ранее в программе Андрея Малахова на канале "Россия 1" рассматривалась версия, что девочка скончалась из-за большого количества выпитых энергетиков. Школьница отправляла своей видео подруге, на которых выпивает три банки напитка.

Также накануне стало известно, что обвиняемый в убийстве девочки велосипедист прошёл полиграф и сознался в краже телефона.

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