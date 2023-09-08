В Пятигорске квартирный вор похитил украшения на 800 тысяч рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Три жительницы Пятигорска оказались лишенными своих драгоценных украшений, стоимостью которых составляло 800 тысяч рублей, вследствие квартирного взлома. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД. Возвращаясь домой, женщины заметили, что дверные замки были сломаны, а шкатулки, где хранились их драгоценности, оказались пустыми.

Фото: openverse.org

Правоохранители задержали предполагаемого вора золота и серебра, 47-летнего жителя соседнего региона, сообщает Сайт Ставрополя 1777.ru. Мужчина признался, что приехал в столицу СКФО с целью заработка, но не в обычном смысле этого слова, а, к сожалению, путем кражи у горожан. Против этого любителя ювелирных изделий было возбуждено уголовное дело, и его поместили под стражу.

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