Автоэксперт Сажин: в гибели велосипедисток на трассе "Скандинавия" виноват водитель фуры

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, кто виноват в гибели детей на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.

Фото: atodamakina.com

Если абстрагироваться от запрета Спорткомитета о том, что тренеру запрещено было выезжать на трассу, то всё равно виноват водитель, нарушивший требования ПДД, считает аналитик.

"Он въехал в транспортное средство, которое ехало прямо перед ним, не выполнив требований правил дорожного движения. Ехал в правом ряду, со скоростью более сорока километров в час", — отметил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, трагедия на трассе, ведущей из Санкт-Петербурга в Выборг, где водитель фуры въехал в колонну велосипедистов, произошла утром 7 сентября. Двое спортсменок-подростков погибли.

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