Спортивный врач Александра Чистякова рассказала, при какой болезни противопоказано заниматься бегом (в том числе спринтерским) и совершать заезды на велосипеде на марафонские дистанции. Об этом пишет издание "СЭ".
По словам специалиста, продолжительный мышечный тонус, как и резкая интенсивная, но непродолжительная нагрузка приводит к нарушению кровообращения в ногах. Поэтому людям, страдающим варикозом лучше предпочесть нагрузку в виде лёгкого бега.
Полезным будет и так называемый шаркающий бег, при котором продолжительность фазы безопорного состояния снижена, а, следовательно, меньше и ударная нагрузка.
Данная техника самая эффективная для жиросжигания, такой бег нормализует ещё и артериальное давление, добавила доктор.
Ранее сердечно-сосудистый хирург перечислил самые опасные признаки нарушения кровообращения.
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