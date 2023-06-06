Спортивный врач назвала болезнь, при которой противопоказаны бег и езда на велосипеде

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спортивный врач Александра Чистякова рассказала, при какой болезни противопоказано заниматься бегом (в том числе спринтерским) и совершать заезды на велосипеде на марафонские дистанции. Об этом пишет издание "СЭ".

Фото: etodiabet.ru

По словам специалиста, продолжительный мышечный тонус, как и резкая интенсивная, но непродолжительная нагрузка приводит к нарушению кровообращения в ногах. Поэтому людям, страдающим варикозом лучше предпочесть нагрузку в виде лёгкого бега.

Полезным будет и так называемый шаркающий бег, при котором продолжительность фазы безопорного состояния снижена, а, следовательно, меньше и ударная нагрузка.

Данная техника самая эффективная для жиросжигания, такой бег нормализует ещё и артериальное давление, добавила доктор.

Ранее сердечно-сосудистый хирург перечислил самые опасные признаки нарушения кровообращения.

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