Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пленный ВСУ рассказал, что его сослуживцы "все больные"
Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
Ходаковский: победой будет считаться устранение угрозы у границ РФ и последующее восстановление страны
Балицкий сообщил, что противник в районе Работино "выдыхается"
Балицкий: ВС РФ снова уничтожили Challenger 2 в Запорожской области
У РФ есть данные о попытках взорвать "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море
В Хакасии мужчина отдал мошенникам деньги за "Спасибо"
Школьники засняли жуткое падение ребенка с недостроя в Волгограде
За Галкиным* во время гастролей присматривает Лайма Вайкуле

Отмена оправдательного приговора в убийстве 26-летнего парня: мать потерпевшего настаивает на наказании для физика-ядерщика

2:00
Происшествия

Суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор физику-ядерщику Валентину Докутовичу, подозреваемому в убийстве 26-летнего молодого человека. Мать убитого утверждает, что присяжные подверглись давлению, и в суде не учли факт того, что мужчина стрелял в спину Ильи.

Отмена оправдательного приговора в убийстве 26-летнего парня: мать потерпевшего настаивает на наказании для физика-ядерщика
Фото: openverse

Елена Струц, мать убитого парня из Ложки Новосибирской области, будет настаивать на строгом наказании для физика-ядерщика Валентина Докутовича после отмены оправдательного приговора. Она поделилась своим мнением с корреспондентом Сиб.фм 7 сентября.

"Для меня это луч света в царстве лжи, который устроил адвокат Докутовича", - прокомментировала Елена новость об отмене оправдательного приговора.

По словам Елены, когда суд оправдал Докутовича в убийстве, произошло давление на присяжных со стороны старшины присяжных.

"Присяжные подтвердили, что на них оказывали давление", - утверждает она.

Как напомнено, прокуратура подтвердила, что в момент вынесения приговора присяжным оказывали давление. Сейчас уголовное дело отправили на пересмотр другим составом.

Елена также добавила, что присяжные не учли, что Докутович выстрелил пять раз, а смертельное ранение Илья получил в спину.

"Пятый выстрел его убил. Зачем было делать столько выстрелов? Человек, который самообороняется, не будет добивать лежачего человека в спину", - подчеркнула она.

Ссылаясь на экспертизу, Елена сообщила, что последний выстрел был сделан под углом. Эксперты дали два заключения: Илья получил смертельное ранение либо в спину, когда лежал, либо когда падал.

"Убийство сына я просто так не оставлю. Я буду бороться до конца. Если со мной что-то случится, то моя семья будет бороться. Убийца должен сидеть в тюрьме", - заключила Елена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что произошло под Северодвинском? Объясняет физик-ядерщик из ЦЕРНа
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Генерал ФСБ раскрыл судьбу угнавшего вертолёт на Украину предателя

Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба

Генерал ФСБ Михайлов рассказал о судьбе угнавшего вертолёт ВС РФ на Украину предателя
Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Замужняя артистка Екатерина Шпица привлекла к себе всеобщее внимание
Неизбежная ошибка Пашиняна: Армению ждут трагичные времена Любовь Степушова Чайковский разочаровался в Толстом из-за морализма Сергей Лебедев Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Разин считает, что не смог уберечь Шатунова от трагедии
"Худенькая кучерявая": Настя Ивлеева рассказала об общении с Пугачёвой
"Худенькая кучерявая": Настя Ивлеева рассказала об общении с Пугачёвой
Последние материалы
Балицкий рассказал о "сумасшедших" потерях ВСУ у села Работино
Джигурда: "У Шепелева было время пересмотреть позицию по СВО. А он так и не пересмотрел"
Эксперты назвали самые прибыльные профессии в России: нефтяные и фармацевтические топ-менеджеры
Уголовное дело о халатности в вопросе жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Кормиловка
На 800 тысяч рублей ограбил челябинку находящийся в федеральном розыске альфонс
Донатившая ВСУ певица Ани Лорак вернулась на российское ТВ
Воспитателя из Башкирии отстранили от работы из-за жестокого обращения с детьми
Силовики задержали группу лжериелторов в Ростовской области
Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
Мишустин: рост ВВП России за семь месяцев превысил два процента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников