Отмена оправдательного приговора в убийстве 26-летнего парня: мать потерпевшего настаивает на наказании для физика-ядерщика

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Суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор физику-ядерщику Валентину Докутовичу, подозреваемому в убийстве 26-летнего молодого человека. Мать убитого утверждает, что присяжные подверглись давлению, и в суде не учли факт того, что мужчина стрелял в спину Ильи.

Фото: openverse

Елена Струц, мать убитого парня из Ложки Новосибирской области, будет настаивать на строгом наказании для физика-ядерщика Валентина Докутовича после отмены оправдательного приговора. Она поделилась своим мнением с корреспондентом Сиб.фм 7 сентября.

"Для меня это луч света в царстве лжи, который устроил адвокат Докутовича", - прокомментировала Елена новость об отмене оправдательного приговора.

По словам Елены, когда суд оправдал Докутовича в убийстве, произошло давление на присяжных со стороны старшины присяжных.

"Присяжные подтвердили, что на них оказывали давление", - утверждает она.

Как напомнено, прокуратура подтвердила, что в момент вынесения приговора присяжным оказывали давление. Сейчас уголовное дело отправили на пересмотр другим составом.

Елена также добавила, что присяжные не учли, что Докутович выстрелил пять раз, а смертельное ранение Илья получил в спину.

"Пятый выстрел его убил. Зачем было делать столько выстрелов? Человек, который самообороняется, не будет добивать лежачего человека в спину", - подчеркнула она.

Ссылаясь на экспертизу, Елена сообщила, что последний выстрел был сделан под углом. Эксперты дали два заключения: Илья получил смертельное ранение либо в спину, когда лежал, либо когда падал.

"Убийство сына я просто так не оставлю. Я буду бороться до конца. Если со мной что-то случится, то моя семья будет бороться. Убийца должен сидеть в тюрьме", - заключила Елена.

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