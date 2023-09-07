Мать умершей в Сочи от ротавируса девочки рассказала о трагедии

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мама скончавшейся в Сочи от ротавируса после купания в море семилетней девочки из Екатеринбурга Елена подробно рассказала о том, что произошло в беседе с "МК".

Фото: Openverse

На отдых в Лазаревское Маша приехала вместе с родителями 14 августа. И уже на четвёртый день ей стало очень плохо: вдруг разболелась голова, началась сильная рвота.

Затем девочка начала терять сознание, увеличились зрачки, начало сводить мышцы.

Лекарства, которые пытались давать ей родители, не помогали, девочка начала терять сознание, ей вызвали "скорую", однако бригада "ехала слишком долго". Родители девочки отвезли её на такси в местную больницу, где она впала в кому.

Елена утверждает, что в больнице Лазаревского они были вынуждены стоять в очереди с детьми, у которых были похожие симптомы. Машу поместили в общую палату, но наступило ухудшение, и её увезли в интенсивную терапию, оттуда транспортировали в Сочи, где инфекционисты выделили у неё ротавирус.

Ребёнка планировали перевезти в Москву специальным бортом, однако врачи признали её состояние крайне тяжёлым, сочтя, что перевозки она не выдержит. Затем у девочки развился отёк мозга. 8 сентября, не выходя из комы, она скончалась.

Ранее уральский врач-педиатр предположил, что девочка могла умереть от обезвоживания.

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