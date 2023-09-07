Педиатр: впавшая в кому из-за ротавируса семилетняя девочка могла умереть от обезвоживания

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Семилетняя Маша из Екатеринбурга впала в кому после того, как заболела ротавирусом после купания в море. На отдых она отправилась с родителями. Три недели она находилась в коме, а вчера вечером её сердце остановилось.

Фото: Wikimedia Commons

Своей версией того, почему умер ребёнок, поделился уральский педиатр, инфекционист Игнат Клюжин, пишет портал Е.1.

Доктор отметил, что не знает всей истории. Однако он предположил, что была тяжёлая степень обезвоживания, которая привела к развитию гиповолемического шока, а он в свою очередь привёл к развитию ДВС-синдрома.

"На его фоне развилась полиорганная недостаточность, и девочка умерла", — рассказал врач.

К тяжёлым последствиям приводит именно обезвоживание, поэтому ребёнка важно правильно отпаивать, добавил специалист.

Многие родители поят ребёнка водой, но этого бывает мало, так как без солей калия, натрия и хлора организму тяжело справляться с нагрузками. Обязательно нужно принимать сорбенты, чтобы выводить все токсины, заключил собеседник издания.

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