Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Армении СК задержал пророссийского блогера Микаэла Бадаляна
В Литве пожизненно заключенные устроили в тюрьме бунт из-за еды
Собчак прокомментировала новость о совещании с участием сына Медведева: В Ватикане?
Зеленский и Буданов сфотографировались на фоне угнанного российского вертолёта Ми-8
Жительница Москвы подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора
Две девушки после аварии находятся в тяжёлом состоянии в Ленинградской области
В украинских СМИ появились сообщения о взрывах в Днепропетровской области
Киберэксперт: мошенники начали красть пароли и логины россиян по упрощённой схеме
Пленный солдат ВСУ: "Сейчас самый лучший выход — сдаться"

Педиатр: впавшая в кому из-за ротавируса семилетняя девочка могла умереть от обезвоживания

1:11
Общество

Семилетняя Маша из Екатеринбурга впала в кому после того, как заболела ротавирусом после купания в море. На отдых она отправилась с родителями. Три недели она находилась в коме, а вчера вечером её сердце остановилось.

Педиатр: впавшая в кому из-за ротавируса семилетняя девочка могла умереть от обезвоживания
Фото: Wikimedia Commons

Своей версией того, почему умер ребёнок, поделился уральский педиатр, инфекционист Игнат Клюжин, пишет портал Е.1.

Доктор отметил, что не знает всей истории. Однако он предположил, что была тяжёлая степень обезвоживания, которая привела к развитию гиповолемического шока, а он в свою очередь привёл к развитию ДВС-синдрома.

"На его фоне развилась полиорганная недостаточность, и девочка умерла", — рассказал врач.

К тяжёлым последствиям приводит именно обезвоживание, поэтому ребёнка важно правильно отпаивать, добавил специалист.

Многие родители поят ребёнка водой, но этого бывает мало, так как без солей калия, натрия и хлора организму тяжело справляться с нагрузками. Обязательно нужно принимать сорбенты, чтобы выводить все токсины, заключил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о новой работе генерала Суровикина

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.

Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
ТАСС: утром 6 сентября в Киеве прогремело не менее пяти взрывов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Вдова Юрия Шатунова не смогла сдержать слез на открытии памятника артисту
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
В Минобороны рассказали, что произошло в районе Работино
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Молчание властей Константиновки: Зеленский ответит за убийство мирных жителей
Молчание властей Константиновки: Зеленский ответит за убийство мирных жителей
Последние материалы
Педиатр: впавшая в кому из-за ротавируса семилетняя девочка могла умереть от обезвоживания
В Литве пожизненно заключенные устроили в тюрьме бунт из-за еды
Собчак прокомментировала новость о совещании с участием сына Медведева: В Ватикане?
Зеленский и Буданов сфотографировались на фоне угнанного российского вертолёта Ми-8
Полковник перечислил самые мощные виды российского вооружения в зоне СВО
Жительница Москвы подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора
Две девушки после аварии находятся в тяжёлом состоянии в Ленинградской области
В украинских СМИ появились сообщения о взрывах в Днепропетровской области
Киберэксперт: мошенники начали красть пароли и логины россиян по упрощённой схеме
Пленный солдат ВСУ: "Сейчас самый лучший выход — сдаться"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников