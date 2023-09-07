В Самаре ликвидировали пожар в больнице, есть погибший

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Самарской области, пожарные успешно справились с возгоранием, которое произошло в Самарской городской больнице №4. Сообщение о том, что пожар был полностью ликвидирован, поступило от ведомства в 19:45.

Фото: МЧС России

В региональном Минздраве также подтвердили, что система сигнализации сработала во время пожара, и в настоящее время учреждение функционирует в штатном режиме. Планируется провести проверку компетентными органами, как указали в профильном министерстве.

Следует отметить, что сообщение о пожаре поступило в 19:16, и пожарные быстро прибыли на место происшествия, работая по повышенному рангу вызова — 1-бис. В результате было обнаружено, что возгорание затронуло матрас и мебель на третьем этаже. К сожалению, один человек погиб, но 150 человек были эвакуированы из учреждения. В 19:33 пожар был локализован на площади 5 квадратных метров.

По данному инциденту прокуратурой Самары проводится проверка. Пресс-служба регионального надзорного ведомства подчеркнула, что пожар произошел в одной из палат отделения пульмонологии.

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