Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде

Уроженец Нижнего Тагила, подозреваемый в избиении подростка, завершился расследование уголовного дела, и теперь его ожидает суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что 47-летний мужчина в конце мая 2023 года в одном из подъездов дома на улице Родонитовой в Чкаловском районе Екатеринбурга побил подростка. Отмечается, что сын обвиняемого ходил в одну спортивную секцию с потерпевшим подростком. Мужчина несколько раз ударил подростка кулаком по голове и ногами по туловищу.
Тагильчанин объяснил свой поступок тем, что дети поссорились, и таким образом он пытался расплатиться за оскорбления, которые, по его мнению, сын получил от мальчика.
В результате нападения подросток получил травму грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки, в результате чего его госпитализировали. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает tagilcity.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.