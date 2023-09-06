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Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде

1:05
Происшествия

Уроженец Нижнего Тагила, подозреваемый в избиении подростка, завершился расследование уголовного дела, и теперь его ожидает суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Известно, что 47-летний мужчина в конце мая 2023 года в одном из подъездов дома на улице Родонитовой в Чкаловском районе Екатеринбурга побил подростка. Отмечается, что сын обвиняемого ходил в одну спортивную секцию с потерпевшим подростком. Мужчина несколько раз ударил подростка кулаком по голове и ногами по туловищу.

Тагильчанин объяснил свой поступок тем, что дети поссорились, и таким образом он пытался расплатиться за оскорбления, которые, по его мнению, сын получил от мальчика.

В результате нападения подросток получил травму грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки, в результате чего его госпитализировали. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает tagilcity.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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