В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию китайцев из туристической ОПГ

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Группу организованных преступников, которая зарабатывала на туристах, арестовали в Санкт-Петербурге. Интересно, что среди участников этой группировки оказались и китайские туристы. Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом "Фонтанка SPB Online", можно предположить, что это были типичные представители "китайской мафии". Группа получала прибыль, организуя приём китайских гостей и их перемещение по определённым торговым точкам и заведениям общепита.

Фото: openverse.org

Проблемы начались, когда члены группы попытались вымогать деньги у студентов-соотечественников, утверждая, что им не хватает прибыли, сообщает "Турпром". Один из студентов, по-видимому, намеренно направил своего соотечественника, приехавшего в Петербург, в более доступные места, чем предлагали "гостеприимные" соотечественники. В результате этой махинации китайские туристы были признаны потерпевшими. Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей.

В итоге глава группировки Лю Цзюнь и другие участники были приговорены к реальным срокам от 2 до 5 лет. Несмотря на частичное оправдание и снятия обвинений в разбое и незаконном лишении свободы китайских преступных гастролеров, все они останутся за решеткой. Глава группировки получил самый длительный срок и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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