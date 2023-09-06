Mash: россиянка умерла во время домашних родов, муж сжёг тело младенца в печи

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Амурской области произошла трагедия: в результате домашних родов умерла женщина вместе с ребёнком в селе Новотроицкое. Её муж решил сжечь тело младенца в печи, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Фото: https://na-dache.pro/

Сообщается, что у супругов уже было четверо детей: два сына и две дочки. Семья была благополучной и ждала рождения пятого ребёнка с нетерпением. Роды они решили провести без помощи врачей, оставшись дома.

Однако новорожденный не проявил признаков жизни. Тогда муж принял решение кремировать тело ребёнка прямо в бане. После этого он заметил, что жена перестала дышать.

Сотрудники морга, куда мужчина отвёз тело, вызвали полицию, было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить следствию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.