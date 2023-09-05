Погибшая с ребёнком в Аргентине россиянка звонила подруге перед самой смертью

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Уфы, которая уехала рожать в Аргентину и погибла при загадочных обстоятельствах вместе с маленьким ребёнком на руках, перед самой смертью звонила подруге. Об этом пишет сайт kp.ru.

Фото: https://newcastlebeach.org/

Подруги 29-летней Ольги рассказали, что она была яркой и привлекательной и работала арт-директором местного модного пространства. Год назад она вышла замуж и уехала в Москву, после чего ушла из соцсетей и прекратила общение с бывшим окружением.

Свадьбу пара сыграла в сентябре 2022 года. Какое-то время молодожёны жили в Грузии, затем в Турции. Весной Ольга сообщила, что ждёт ребёнка и летит в Аргентину.

Жизнь за границей ей очень нравилась, были большие планы на будущее. В то, что Ольга могла покончить с собой её подруги не верят.

Единственное, что известно, то, что в последний момент перед смертью она набирала своей близкой подруге. Однако, что она хотела сказать, так и осталось тайной, поскольку трубку девушка не взяла, о чём сейчас сильно жалеет.

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