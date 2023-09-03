Великолучанин случайно выстрелил себе в руку и другу в ногу

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

31-летний Великолучанин случайно ранил себя, играя с оружием, и это событие было зафиксировано местными властями.

Фото: openverse

По информации портала Luki-News, произошел инцидент, когда в начале июня мужчина решил похвастаться перед друзьями своим охотничьим ружьем, которое он нашел на городской свалке в 2019 году и хранил дома. Во время демонстрации оружия он случайно нажал на спусковой крючок, в результате чего ранил себя в мизинец правой руки и одного из гостей, попав в ногу.

В ходе следствия установлено, что ружье было выпущено в 1957 году. В связи с этим мужчине грозит наказание по статье 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штраф до 80 тысяч рублей.

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