Старовойт: два украинских дрона атаковали атомград Курчатов в Курской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 1 сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили атаку на атомград Курчатов. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт.

Фото: CreativeCommons

По его словам, город атаковали два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он добавил, что на территории Курчатова выявлены повреждения административного здания и жилого дома. Как пояснил губернатор, экстренные службы отправились к месту ЧП для оценки размеров ущерба.

"Подробности уточняются", — сообщил Старовойт в Telegram-канале.

В ночь на 1 сентября неопознанный объект был уничтожен в небе над Псковской областью. Власти региона уточнили, что последствий на земле и пострадавших нет.