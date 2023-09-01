Утром 1 сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили атаку на атомград Курчатов. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт.
По его словам, город атаковали два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он добавил, что на территории Курчатова выявлены повреждения административного здания и жилого дома. Как пояснил губернатор, экстренные службы отправились к месту ЧП для оценки размеров ущерба.
"Подробности уточняются", — сообщил Старовойт в Telegram-канале.
В ночь на 1 сентября неопознанный объект был уничтожен в небе над Псковской областью. Власти региона уточнили, что последствий на земле и пострадавших нет.
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