Ночью 1 сентября наблюдатели поста контроля заявили о неопознанном объекте над микрорайоном Кресты в Псковской области.
По словам главы региона Михаила Ведерникова, речь идёт о единичном объекте, который был нейтрализован в воздухе.
"На земле никаких последствий нет", — подчеркнул губернатор в Telegram-канале.
Он пообещал предоставить подробные данные о неопознанном объекте позже.
Ранее Псковская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как пояснили в региональном МЧС, рядом с аэропортом начался пожар, загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76. С огнём боролись свыше 60 спасателей.
В ночь на 30 августа атакам дронов ВСУ подверглись Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская, Московская области, а также Севастополь.
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