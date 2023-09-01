Ночью в небе над Псковской областью уничтожен неопознанный объект

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Ночью 1 сентября наблюдатели поста контроля заявили о неопознанном объекте над микрорайоном Кресты в Псковской области.

Фото: openverse.org

По словам главы региона Михаила Ведерникова, речь идёт о единичном объекте, который был нейтрализован в воздухе.

"На земле никаких последствий нет", — подчеркнул губернатор в Telegram-канале.

Он пообещал предоставить подробные данные о неопознанном объекте позже.

Ранее Псковская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как пояснили в региональном МЧС, рядом с аэропортом начался пожар, загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76. С огнём боролись свыше 60 спасателей.

В ночь на 30 августа атакам дронов ВСУ подверглись Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская, Московская области, а также Севастополь.