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Спустя 19 лет установлена личность неопознанного террориста-захватчика школы в Беслане

1:39
Происшествия

Спустя 19 лет после трагедии в бесланской школе, следователям удалось установить личность одного из захватчиков школы. Им оказался мужчина из Ингушетии Асланбек Парчиев, сообщил старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

Спустя 19 лет установлена личность неопознанного террориста-захватчика школы в Беслане
Фото: Оpenverse

Согласно информации, в мае текущего года оперативные службы нашли совпадение отпечатков пальцев террориста и передали данные в СК. Террорист "попался" на административном правонарушении в Москве.

"Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под №11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве", — пишут "Известия" со ссылкой на Хасауова.

При захвате школы боевик погиб, и его тело сильно обгорело, что не позволило тогда родным опознать террориста. Однако спустя 19 лет следователи взяли на исследование генетический материал сестры Парчиева. Результат совпал на 99 процентов.

"Экспертиза показала, что с вероятностью 99% тело "боевика №11" и материал женщины соотносятся как брата и сестры", — сообщил следователь.

Трагедия в Беслане произошла утром 1 сентября 2004 года. Группа террористов из 30 человек ворвалась в школу во время линейки и удерживала людей в здании три дня. Заложниками стали более тысячи человек. В результате действий террористов погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из них 186 — дети.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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