1 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе Парижа состоялась панихида в память о жертвах трагедии в Беслане.
Теракт в школе Беслана унёс в 2004 году жизни более трёхсот человек, в том числе детей.
Почтить память погибших от рук террористов пришли представители общественных объединений Франции, прихожане храма, сотрудники посольства РФ в Париже, СМИ.
"Мы отдаем дань памяти жертвам терактов в России и во Франции. У нас один враг — терроризм", — цитирует слова президента ассоциации "Солидарность с детьми Беслана" Анри-Поль Фалавинья ТАСС.
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