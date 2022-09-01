Во Франции почтили память жертв теракта в школе Беслана: "Один враг — терроризм"

1 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе Парижа состоялась панихида в память о жертвах трагедии в Беслане.

Теракт в школе Беслана унёс в 2004 году жизни более трёхсот человек, в том числе детей.

Почтить память погибших от рук террористов пришли представители общественных объединений Франции, прихожане храма, сотрудники посольства РФ в Париже, СМИ.

"Мы отдаем дань памяти жертвам терактов в России и во Франции. У нас один враг — терроризм", — цитирует слова президента ассоциации "Солидарность с детьми Беслана" Анри-Поль Фалавинья ТАСС.