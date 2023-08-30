В Челябинске из-за выпадения половины месячной нормы осадков затопило улицы

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске, где за последние 24 часа выпала почти половина обычного месячного количества осадков, было зафиксировано 11 случаев подтопления улиц и дорог, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Openverse

По словам представителей пресс-службы, за прошедший день количество осадков в Челябинске составило 37 мм, что приблизительно равно половине стандартной нормы для этого месяца. С начала вчерашнего дня и до текущего момента в диспетчерскую службу МБУ "ЭВИС" поступило 11 заявок на подтопление дорожной сети.

Представители городской администрации отметили, что все полученные заявки уже находятся в процессе обработки. Специальные бригады, работающие в аварийном режиме, активно занимаются откачкой воды с затопленных участков.

Напомним, что 28 августа стало известно о штормовом предупреждении, объявленном на 29-30 августа в Челябинской области из-за ожидаемых сильных продолжительных дождей.

Согласно информации, полученной из Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие четверг и пятницу сохранится дождливая погода, однако интенсивность осадков ожидается ниже.

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