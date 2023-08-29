МК: 14-летняя девочка из Подмосковья почувствовала себя плохо в лагере и узнала о беременности

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Несовершеннолетняя девочка из подмосковного Волоколамска пожаловалась на ухудшение самочувствия в детском лагере на юге РФ.

Фото: CreativeCommons

Как пишет "МК", 14-летняя пациентка прошла медицинское обследование, которое показало, что она беременна. Отмечается, что личность отца ребёнка уже установлена. Девочка забеременела от 25-летнего уроженца Таджикистана, который проживает в Подмосковье, сказано в материале.

Следователи могут возбудить уголовное дело по факту беременности школьницы.

Ранее сообщалось, что жительница Наро-Фоминска узнала о своей беременности только на 29 неделе. Женщина обратилась в больницу с жалобой на стремительный набор веса. Врачи проинформировали пациентку, что вскоре она станет мамой.