Россиянка узнала о своей беременности только на 29 неделе

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Наро-Фоминска 32-летняя Зулфия Самович пришла на приём в женскую консультацию с жалобами на быстрый набор веса, внезапными сложностями при ходьбе и резкими изменениями настроения.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

После сделанного пациентке УЗИ врачи огорошили её сообщением о том, что у неё уже, оказывается, 29 недель беременности.

Девушка рассказала, что всегда была полной (сейчас её вес равен 160 кг), а замужем она уже четыре года, и что ей и мужу поставлен диагноз "бесплодие" несмотря на то, что детей супруги хотели. Поэтому Самович даже не думала, что у неё когда-нибудь получится забеременеть.

"В какой-то момент у меня нарушился цикл, сделала тест, он показал отрицательный результат, ближе к весне я начала ощущать какие-то изменения в организме, которые происходят во время беременности", — рассказала необычная пациентка в беседе с сайтом aif.ru.

Дальше девушкой занимались в Наро-Фоминском перинатальном центре. Роды были сложными, но благодаря профессионализму врачей всё прошло хорошо. Заместитель главного врача Центра Евгения Иксанова призналась, что кесарево сечение было тяжёлым из-за большого количества анестезиологических рисков, но медицинская бригада с честью вышла из этой ситуации.

В результате у счастливой мамы появилась совершенно здоровая девочка весом 3400 г и ростом 54 см.

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