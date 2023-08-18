Жительница Наро-Фоминска 32-летняя Зулфия Самович пришла на приём в женскую консультацию с жалобами на быстрый набор веса, внезапными сложностями при ходьбе и резкими изменениями настроения.
После сделанного пациентке УЗИ врачи огорошили её сообщением о том, что у неё уже, оказывается, 29 недель беременности.
Девушка рассказала, что всегда была полной (сейчас её вес равен 160 кг), а замужем она уже четыре года, и что ей и мужу поставлен диагноз "бесплодие" несмотря на то, что детей супруги хотели. Поэтому Самович даже не думала, что у неё когда-нибудь получится забеременеть.
"В какой-то момент у меня нарушился цикл, сделала тест, он показал отрицательный результат, ближе к весне я начала ощущать какие-то изменения в организме, которые происходят во время беременности", — рассказала необычная пациентка в беседе с сайтом aif.ru.
Дальше девушкой занимались в Наро-Фоминском перинатальном центре. Роды были сложными, но благодаря профессионализму врачей всё прошло хорошо. Заместитель главного врача Центра Евгения Иксанова призналась, что кесарево сечение было тяжёлым из-за большого количества анестезиологических рисков, но медицинская бригада с честью вышла из этой ситуации.
В результате у счастливой мамы появилась совершенно здоровая девочка весом 3400 г и ростом 54 см.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.