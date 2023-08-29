На Ямале задержали мужчину: открыл стрельбу и сжёг машину в ответ на требования приставов

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа в ответ на требования судебных приставов покинуть ветхий дом открыл стрельбу, а потом поджёг автомобиль, сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии. Его задержали.

Фото: "Victory Day (police officer)" by hiler2002 is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации, ЧП произошло в пригороде Ноябрьска. Судебные приставы потребовали выселиться из ветхого дома, но 61-летний мужчина отказался покидать жилище.

"Задержание произошло ночью. Далее гражданин был доставлен в больницу. Сейчас с ним работают правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.