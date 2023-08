Житель Ямало-Ненецкого автономного округа в ответ на требования судебных приставов покинуть ветхий дом открыл стрельбу, а потом поджёг автомобиль, сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии. Его задержали.

Фото: "Victory Day (police officer)" by hiler2002 is licensed under CC BY 2.0.