Житель Ямало-Ненецкого автономного округа в ответ на требования судебных приставов покинуть ветхий дом открыл стрельбу, а потом поджёг автомобиль, сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии. Его задержали.
Согласно информации, ЧП произошло в пригороде Ноябрьска. Судебные приставы потребовали выселиться из ветхого дома, но 61-летний мужчина отказался покидать жилище.
"Задержание произошло ночью. Далее гражданин был доставлен в больницу. Сейчас с ним работают правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе РИА Новости.
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