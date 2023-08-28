В отеле Бодрума один человек погиб в перестрелке, еще трое ранены

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент со стрельбой произошел в отеле на турецком курорте Бодрум, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения. Инцидент произошел около 11:00 27 августа в отеле в районе Гелтуркбукю.

Фото: openverse

В столкновении участвовали три человека, прибывшие на машине, и трое постояльцев отеля. К сожалению, в результате инцидента погиб 28-летний Омар Атташ, в то время как трое других мужчин в возрасте от 17 до 22 лет получили травмы и были доставлены в больницу для лечения.

В настоящее время власти находятся в процессе установления лиц, причастных к инциденту, и активно разыскивают подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

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Стрельба на турецком курорте Бодрум: нападающий скрылся.