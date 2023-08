Your browser does not support the audio element.

Суд в Иркутске приговорил бывшего начальника отдела судебных приставов к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 16 млн рублей после того, как его признали виновным в получении взятки. Она обвинялась в получении взятки в виде двух квартир в обмен на покровительство при строительстве многоквартирного дома. Дело расследовалось следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.