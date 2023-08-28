В Иркутске начальник отдела судебных приставов суд приговорил к 8,5 года колонии за взятку

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Суд в Иркутске приговорил бывшего начальника отдела судебных приставов к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 16 млн рублей после того, как его признали виновным в получении взятки. Она обвинялась в получении взятки в виде двух квартир в обмен на покровительство при строительстве многоквартирного дома. Дело расследовалось следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по региону.

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Женщина была осуждена по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается получения взятки в особо крупном размере. Расследование показало, что она приняла взятку в обмен на неспособность обеспечить надлежащее исполнение судебных решений, связанных со строительным проектом. Это позволило продолжить строительство здания без необходимых разрешений.

Две квартиры, о которых идет речь, были частью 11-этажного здания, расположенного на улице Пискунова в Иркутске. Строительство здания сопровождалось многочисленными нарушениями. В 2019 году было принято судебное решение о сносе незаконно построенного здания за счёт жильцов. Однако при участии меценатов региональным властям удалось предоставить новое жилье некоторым владельцам квартир. В общей сложности в здании насчитывалось 138 квартир, и были предприняты усилия по улучшению положения жильцов, которым грозило выселение из-за незаконного строительства.

Было установлено, что бывший начальник отдела судебных приставов приняла взятку в обмен на ненадлежащее проведение исполнительного производства, связанного со строительным проектом. Решение суда предусматривает тюремное заключение сроком на 8,5 года и штраф в размере 16 млн рублей.

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