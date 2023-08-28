Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобороны России: системы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Крыму
Гражданин России утонул в Чёрном море в Грузии
Медведев сравнил обеспечение вооружением Украины и поставки оружия российской армии
Пойман житель Ачинска, убивший 18 лет назад свою знакомую и утопивший её в болоте
В Хакасии женщина за рулём сбила выбежавшего из-за припаркованного авто мальчика
Уже в трех воеводствах Польши медики выявили случаи заболевания легионеллёзом
Таможня РФ усилила радиационный контроль ввозимых из Японии автомобилей
Штурмовики ВС РФ на Купянском фронте заняли опорный пункт, разгромив две роты ВСУ
В Москве семилетние дошкольники получили льготы на оплату проезда

В Иркутске начальник отдела судебных приставов суд приговорил к 8,5 года колонии за взятку

2:07
Происшествия

Суд в Иркутске приговорил бывшего начальника отдела судебных приставов к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 16 млн рублей после того, как его признали виновным в получении взятки. Она обвинялась в получении взятки в виде двух квартир в обмен на покровительство при строительстве многоквартирного дома. Дело расследовалось следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по региону.

В Иркутске начальник отдела судебных приставов суд приговорил к 8,5 года колонии за взятку
Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Женщина была осуждена по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается получения взятки в особо крупном размере. Расследование показало, что она приняла взятку в обмен на неспособность обеспечить надлежащее исполнение судебных решений, связанных со строительным проектом. Это позволило продолжить строительство здания без необходимых разрешений.

Две квартиры, о которых идет речь, были частью 11-этажного здания, расположенного на улице Пискунова в Иркутске. Строительство здания сопровождалось многочисленными нарушениями. В 2019 году было принято судебное решение о сносе незаконно построенного здания за счёт жильцов. Однако при участии меценатов региональным властям удалось предоставить новое жилье некоторым владельцам квартир. В общей сложности в здании насчитывалось 138 квартир, и были предприняты усилия по улучшению положения жильцов, которым грозило выселение из-за незаконного строительства.

Было установлено, что бывший начальник отдела судебных приставов приняла взятку в обмен на ненадлежащее проведение исполнительного производства, связанного со строительным проектом. Решение суда предусматривает тюремное заключение сроком на 8,5 года и штраф в размере 16 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области лыжный тренер надругался над несовершеннолетней на спортивных сборах. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Шелехове сотрудникам отдела судебных приставов предъявлено обвинение в получении взятки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Зеленский обещает осенью попрошайничать много, как никогда
Зеленский обещает осенью попрошайничать много, как никогда
Последние материалы
Под Москвой по факту поножовщины работников Wildberries полиция возбудила уголовное дело
Американская атлетка побила 90-летний рекорд в спортивной гимнастике
Эксперт — об экологии Башкирии и специфике утилизации нефтешламов
Учёные подвели итоги крупнейших за полвека поисков лох-несского чудовища
Многодетная гражданка России пропала в Египте во время дайвинга
FT: Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, чтобы сохранить новые образцы
Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего на Авачинском вулкане
В Волгоградской области грудной ребёнок захлебнулся в ванной, пока его 16-летняя мать спала
В Киеве признали поражение Украины: за счёт займов победы не будет
Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X