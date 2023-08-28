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Reuters: устроивший стрельбу во Флориде законно купил оружие с учётом психических отклонений

1:57
Происшествия

Райан Кристофер П., житель Флориды, который напал на трех человек и застрелил их на почве расовой ненависти, смог легально приобрести оружие, несмотря на проблемы с психическим здоровьем в прошлом, согласно данным полиции, сообщенным агентством Reuters. 21-летний американец приобрел огнестрельное оружие, несмотря на то, что в 2017 году он был помещен в "специальное учреждение для обязательного обследования" в соответствии с законом штата Флорида о психическом здоровье. Этот закон позволяет властям подвергать лиц, считающихся опасными для себя и общества, обязательному обследованию.

Reuters: устроивший стрельбу во Флориде законно купил оружие с учётом психических отклонений
Фото: openverse

Разоблачающие заметки расистского содержания были оставлены Райаном для средств массовой информации, его родителей и правоохранительных органов. 27 августа он вошёл в магазин с пистолетом и штурмовой винтовкой AR-15, убив трёх человек — двух мужчин и одну женщину — прежде чем совершить самоубийство. Инцидент расследуется Федеральным бюро расследований (ФБР).

Президент США Джо Байден подчеркнул необходимость решительных усилий по борьбе с идеологией превосходства белых в стране. По данным исследовательского центра Pew Research Center, значительная часть американцев считает, что легально приобрести огнестрельное оружие в Соединённых Штатах "слишком легко". Архив насилия с применением огнестрельного оружия сообщил, что с начала года более 25 000 человек стали жертвами инцидентов, связанных с огнестрельным оружием, в США. За первое полугодие в Америке был зафиксирован 421 случай массовых расстрелов, из которых 28 были классифицированы как массовые убийства. Право на владение огнестрельным оружием защищено Второй поправкой к Конституции США.

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Стрельба произошла во Флориде
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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