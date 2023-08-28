Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего на Авачинском вулкане

Спасатели Камчатки вышли на поиски пропавшего без связи туриста на Авачинском вулкане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Фото: openverse

Инцидент произошел 27 августа, когда поисково-спасательный отряд Центра по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае получил тревожный сигнал. Женщина, совершавшая восхождение на вулкан вместе с молодым человеком, сообщила, что после ссоры они расстались, и тот не вернулся к ней.

Сотрудники МЧС привлекли поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России, включая две кинологические группы, а также Камчатский спасательный центр. Из-за погодных условий также планируется использование беспилотных летательных аппаратов. Авачинский вулкан расположен на юго-востоке Камчатки и имеет высоту 2 741 метр.

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