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На двух подростков в штате Вайоминг напал медведь

1:23
Происшествия

Кендалл Каммингс и Брейди Лаури искали оленьи рога в национальном лесу Шошони в штате Вайоминг, когда их настиг медведь. Оба не заметили его приближение.

На двух подростков в штате Вайоминг напал медведь
Фото: openverse.org

Гризли первым напал на Лаури. Каммингс попытался атаковать медведя, когда тот прижал его к дереву.

Лаури сказал:

"То, что каждый выбрался оттуда живым, - это чудо. Я знал, что должен защитить свою голову... это было вопросом жизни и смерти."

Каммингс дополнил:

"Я слышал, как его зубы стучат по моему черепу... Я ощущал, как он кусает мои конечности. Я схватил его ухо и сильно потянул. Пришлось вставить свои руки ему в пасть, чтобы защитить шею."

После того, как Каммингсу удалось отвлечь медведя от друга, тот рванулся и атаковал его. Он попытался сопротивляться, но безуспешно, однако медведь в конечном итоге отступил и ушел, и Каммингс молчал несколько минут.

Последствия 

Каммингсу пришлось наложить 60 швов на голову, сделать пластическую операцию из-за глубоких ран на лице, ногах и спине. Кендалл сказал, что во время борьбы он не чувствовал боли из-за адреналина, бурлящего в его организме. Из больницы, Лаури сказал, что он обязан своей жизнью героическим усилиям своего друга.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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