В Хабаровском крае мужчина решил покормить медведя прямо возле дороги. Картина для этих мест не столь уж неординарная, но вызывает удивление хладнокровность кормящего. Об этом сообщили в сообществе "Находка и все Приморье" в социальной сети "ВКонтакте".
На распространяющихся кадрах видно, как мужчина, вышедший из автомобиля, тщательно разыскивает еду внутри машины. В это время медведь терпеливо ждёт своей порции, не проявляя агрессии и не пытаясь напасть на человека сзади. Наконец, добрый и смелый человек поворачивается к животному и кладёт аппетитное угощение на землю. Мгновенно медведь берёт лапой еду и быстро удаляется. Эту потенциально опасную ситуацию снимали с другого автомобиля.
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