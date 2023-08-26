Мужчина, который накормил медведя с рук на трассе в Хабаровском крае, попал на видео

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хабаровском крае мужчина решил покормить медведя прямо возле дороги. Картина для этих мест не столь уж неординарная, но вызывает удивление хладнокровность кормящего. Об этом сообщили в сообществе "Находка и все Приморье" в социальной сети "ВКонтакте".

На распространяющихся кадрах видно, как мужчина, вышедший из автомобиля, тщательно разыскивает еду внутри машины. В это время медведь терпеливо ждёт своей порции, не проявляя агрессии и не пытаясь напасть на человека сзади. Наконец, добрый и смелый человек поворачивается к животному и кладёт аппетитное угощение на землю. Мгновенно медведь берёт лапой еду и быстро удаляется. Эту потенциально опасную ситуацию снимали с другого автомобиля.

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