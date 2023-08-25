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В Хабаровске пьяный мужчина натравил на полицейских собаку и угрожал корпусом РПГ

1:36
Происшествия

В ответ на вызов о якобы раненом ножом мужчине, участковый из Хабаровска столкнулся с нападением собаки бойцовской породы и угрозами, которые включали в себя предмет, напоминавший боевое оружие, пишет Lenta. ru.

В Хабаровске пьяный мужчина натравил на полицейских собаку и угрожал корпусом РПГ
Фото: creativecommons

Вечером 23 августа участковый прибыл по вызову о ранении ножом, но по прибытию обнаружил двух пьяных мужчин, демонстрировавших агрессию к медицинскому персоналу скорой помощи. Оказалось, что информация о ножевом ранении не подтвердилась. Полицейский потребовал от мужчин прекратить нарушение общественного порядка, однако его слова были встречены грубостью. В результате одного из мужчин задержали. Затем с сопровождающим сотрудником Росгвардии участковый пошел в квартиру второго мужчины, чтобы проверить его документы. Однако во время входа в помещение мужчина выпустил на полицейских собаку бойцовской породы и угрожал предметом, похожим на оружие.

Силовики справились с задачей и задержали обоих мужчин. Оказалось, что один из них — 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за различные преступления, включая кражи, грабежи, вымогательства, насильственные действия в отношении властных лиц и нанесение тяжких повреждений здоровью. Обоих мужчин доставили в местное управление внутренних дел. Экспертиза установила, что мужчина угрожал с помощью корпуса одноразового противотанкового гранатомета РПГ-26.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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