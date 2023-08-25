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Подросток сразился с медведем и спас отца от растерзания

1:03
Происшествия

В городе Юсдаль, расположенном в Швеции, 15-летний охотник вступил в схватку с самкой медведя, спасая своего отца от нападения хищника, сообщает The Telegraph.

Подросток сразился с медведем и спас отца от растерзания
Фото: creativecommons

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, когда подросток вместе с отцом находились на охоте, следя за медведицей весом 139 килограммов. В ходе преследования хищницы она внезапно развернулась и напала на мужчину, повалив его на землю. Сын мгновенно отреагировал, бросившись на помощь отцу, и сильным ударом поразил медведицу по голове. В ярости, хищница ухватила подростка за руку и сжала ее своей пастью. В это время отец поднялся на ноги и произвел выстрел по нападающему животному.

В итоге юный охотник получил перелом запястья, а его отец получил серьезные травмы лица. Оба пострадавших были доставлены в больницу вертолетом для получения необходимой медицинской помощи.

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БУРЫЕ МЕДВЕДИ - АТАКА и ВСТРЕЧИ | Как ВЫЖИТЬ при ВСТРЕЧЕ с МЕДВЕДЕМ | ПО ТАЙГЕ БЕЗ ОРУЖИЯ - ЛЕСНЫЕ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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