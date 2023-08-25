Подросток сразился с медведем и спас отца от растерзания

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Юсдаль, расположенном в Швеции, 15-летний охотник вступил в схватку с самкой медведя, спасая своего отца от нападения хищника, сообщает The Telegraph.

Фото: creativecommons

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, когда подросток вместе с отцом находились на охоте, следя за медведицей весом 139 килограммов. В ходе преследования хищницы она внезапно развернулась и напала на мужчину, повалив его на землю. Сын мгновенно отреагировал, бросившись на помощь отцу, и сильным ударом поразил медведицу по голове. В ярости, хищница ухватила подростка за руку и сжала ее своей пастью. В это время отец поднялся на ноги и произвел выстрел по нападающему животному.

В итоге юный охотник получил перелом запястья, а его отец получил серьезные травмы лица. Оба пострадавших были доставлены в больницу вертолетом для получения необходимой медицинской помощи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

БУРЫЕ МЕДВЕДИ - АТАКА и ВСТРЕЧИ | Как ВЫЖИТЬ при ВСТРЕЧЕ с МЕДВЕДЕМ | ПО ТАЙГЕ БЕЗ ОРУЖИЯ - ЛЕСНЫЕ