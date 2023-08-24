Отдыхающие в Крыму рассказали, что диверсантов ВСУ сначала приняли за браконьеров

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Туристы, которые отдыхают в кемпинге в селе Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму рассказали о ночном визите украинских диверсантов на мирную базу отдыха. По словам мужчины из Московской области, сначала их приняли за браконьеров. Об этом пишет "МК".

Фото: Википедия

Отец семейства Андрей заявил, что они отдыхают здесь уже две недели, и за это время привыкли к частым громким звукам работы ПВО по ночам. Из-за этого на северо-западе полуострова сейчас меньше народу. Однако из кемпинга никто не побежал, здесь всё спокойно: люди купаются и загорают.

Кто-то из туристов не спал до четырёх утра, они слышали два взрыва, а потом стрельбу. И увидели якобы две резиновые лодки, в которых было по пять человек в каждой. А другие спали очень крепко, и нечего не слышали. Однако одна пуля попала в стену, заметил мужчина.

Турист Владимир также слышал ночную стрельбу, но не прекратил из-за неё отдых в Оленевке. Он добавил, что сначала отдыхающие вообще решили, что стреляют российские пограничники, догоняя браконьеров.

Первым делом люди подумали о незаконном вылове рыбы, а потом уже узнали о диверсантах, так как с 20 августа здесь действует запрет на вылов кефали, заключил путешественник.

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