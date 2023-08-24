Туристы, которые отдыхают в кемпинге в селе Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму рассказали о ночном визите украинских диверсантов на мирную базу отдыха. По словам мужчины из Московской области, сначала их приняли за браконьеров. Об этом пишет "МК".
Отец семейства Андрей заявил, что они отдыхают здесь уже две недели, и за это время привыкли к частым громким звукам работы ПВО по ночам. Из-за этого на северо-западе полуострова сейчас меньше народу. Однако из кемпинга никто не побежал, здесь всё спокойно: люди купаются и загорают.
Кто-то из туристов не спал до четырёх утра, они слышали два взрыва, а потом стрельбу. И увидели якобы две резиновые лодки, в которых было по пять человек в каждой. А другие спали очень крепко, и нечего не слышали. Однако одна пуля попала в стену, заметил мужчина.
Турист Владимир также слышал ночную стрельбу, но не прекратил из-за неё отдых в Оленевке. Он добавил, что сначала отдыхающие вообще решили, что стреляют российские пограничники, догоняя браконьеров.
Первым делом люди подумали о незаконном вылове рыбы, а потом уже узнали о диверсантах, так как с 20 августа здесь действует запрет на вылов кефали, заключил путешественник.
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