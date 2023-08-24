Самолёт Airbus A 321 Сочи-Екатеринбург, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной этого шага стало ложное срабатывание сигнализации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что самолёт, следовавший из Сочи в Екатеринбург, находясь над Каспийским морем, подал сигнал тревоги через час после вылета и отправил запрос на экстренную посадку.
В авиакомпании заверили, что сел самолёт благополучно, никто не пострадал. Сейчас выясняется, почему сработала сигнализация.
"Угрозы пассажирам не было. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях более детальной оценки неисправности. В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации", — добавили в пресс-службе авиакомпании.
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Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.