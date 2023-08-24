Mash: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в четверг, 24 августа.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

По его информации, по региону накануне было выпущено почти 20 таких снарядов калибра 152 мм, из которых 13 прилетело на Погарский район в 1,2 км от границы в районе десяти часов утра.

Спустя час ещё пять таких же снарядов ударили по Климовскому району в 7 км от границы. За день до этого там отразили атаку диверсионно-разведывательной группы.

Сообщается, что в результате всех ЧП никто не пострадал.

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