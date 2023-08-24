Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в четверг, 24 августа.
По его информации, по региону накануне было выпущено почти 20 таких снарядов калибра 152 мм, из которых 13 прилетело на Погарский район в 1,2 км от границы в районе десяти часов утра.
Спустя час ещё пять таких же снарядов ударили по Климовскому району в 7 км от границы. За день до этого там отразили атаку диверсионно-разведывательной группы.
Сообщается, что в результате всех ЧП никто не пострадал.
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