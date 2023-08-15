Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в том, что они совершают военные преступления, используя на Украине кассетные боеприпасы. Об этом он высказался на Московской конференции по международной безопасности.
Шойгу отметил, что последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Он напомнил, что представители Вашингтона ранее неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением.
А сегодня сами США и их пособники совершают это преступление на Украине, причём, как и ожидалось, нет осуждения со стороны гуманитарных организаций, заключил российский министр обороны.
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