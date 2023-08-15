Шойгу: применяя кассетные бомбы на Украине, США идут на военное преступление

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в том, что они совершают военные преступления, используя на Украине кассетные боеприпасы. Об этом он высказался на Московской конференции по международной безопасности.

Фото: kremlin.ru

Шойгу отметил, что последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Он напомнил, что представители Вашингтона ранее неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением.

А сегодня сами США и их пособники совершают это преступление на Украине, причём, как и ожидалось, нет осуждения со стороны гуманитарных организаций, заключил российский министр обороны.