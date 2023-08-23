В Химках начали восстанавливать поврежденные дома после падения БПЛА

В Химках начали восстановление повреждений жилых домов, которые пострадали от падения беспилотного летательного аппарата ночью. Сообщает об этом городской округ через свой Telegram-канал.

"Администрация городского округа Химки провела обход пострадавших после падения БПЛА зданий и зафиксировала все повреждения, с жителями находятся на постоянной связи, днем уже произвели замеры, где были выбиты окна и заказали новые стеклопакеты, частично стекла уже обновлены", — сообщается в сообщении.

Также цитируется глава города Дмитрий Волошин, который заверил, что по поручению губернатора администрация "будет оказывать помощь в восстановлении пострадавших домов".

Всего было повреждено шесть зданий, при этом наибольшие разрушения произошли в частном доме на улице Спортивной. "На время восстановительных работ администрация Химок предложила жителям временное размещение в одной из гостиниц округа", — уточняется в канале.

Также напоминается, что ночью был сбит беспилотный летательный аппарат над Химками системой ПВО.

"В результате атаки беспилотника пострадал второй этаж частного дома в квартале Старбеево, также пострадали несколько зданий, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами", — подчеркивает администрация, подчеркивая, что никто не пострадал.

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