13-летняя девочка пострадала в ДТП, управляя автомобилем

Несовершеннолетняя девочка оказалась за рулем легкового автомобиля и пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, столкнувшись с грузовиком в районе Подпорожского в Ленинградской области. Отец, передавший дочери управление автомобилем, был составлен административный протокол в соответствии с информацией от ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские сообщили, что авария произошла утром в понедельник.

"В 09:30 на пересечении Петрозаводского тракта и Пожарного переулка в поселке Вознесенье Подпорожского района 63-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-45085, работник производственного предприятия, двигался по главной дороге — Петрозаводскому тракту, из Петрозаводска в направлении села Ошты. В это время он столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который управляла 13-летняя девочка", — рассказал источник в полиции.

Девочка с телесными повреждениями в состоянии средней тяжести была госпитализирована. По данным полиции, в машине Toyota находился отец несовершеннолетней, который передал ей управление автомобилем. 40-летний мужчина был составлен административный протокол по статье 12.7 часть 3 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права на управление).

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