Произошло возгорание личных вещей внутри здания на Ленинском проспекте в Москве, расположенном на третьем этаже. Представители пресс-службы регионального управления МЧС России сообщили, что в результате этого пожара никто не пострадал.
На месте находится целый комплекс зданий. Где именно произошло возгорание пока остаётся неизвестным.
"Принадлежность здания не уточнили, знают, что третий этаж. Там комплекс зданий. Площадь — 25 квадратов", — добавили в пресс-службе министерства.
Пожар был ликвидирован в 23:45, данных о пострадавших нет. Как сообщил Телеканал "360", это здание имеет 49 этажей. В связи с происшествием на место были направлены различные экстренные службы, включая три кареты скорой помощи.
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