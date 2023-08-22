Квартира загорелась на Ленинском проспекте в Москве

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Произошло возгорание личных вещей внутри здания на Ленинском проспекте в Москве, расположенном на третьем этаже. Представители пресс-службы регионального управления МЧС России сообщили, что в результате этого пожара никто не пострадал.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

На месте находится целый комплекс зданий. Где именно произошло возгорание пока остаётся неизвестным.

"Принадлежность здания не уточнили, знают, что третий этаж. Там комплекс зданий. Площадь — 25 квадратов", — добавили в пресс-службе министерства.

Пожар был ликвидирован в 23:45, данных о пострадавших нет. Как сообщил Телеканал "360", это здание имеет 49 этажей. В связи с происшествием на место были направлены различные экстренные службы, включая три кареты скорой помощи.

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